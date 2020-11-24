Kerem Bürsin açıkladı! Sen Çal Kapımı dizisi yayından kaldırılıyor mu?

Uçankuş TV kamerasına konuşan Kerem Bürsin, "'Sen Çal Kapımı' yayından kaldırılıyor mu?" sorusuna, "Hayır dizinin sadece günü değişti. Her şey gayet güzel devam ediyor" ifadelerinde bulunurken, dizinin bir diğer oyuncusu Anıl İlter ise, "Yazın zirvede çok yalnız kaldık. Rekabet güzeldir. Hafta sonları hepimiz evlerdeyiz. Sen Çal Kapımı dizimiz yeni gününde tüm hızıyla devam ediyor" şeklinde konuştu.