24 Kasım 2020 Salı 18:02 | Son Güncelleme:
Kerem Bürsin açıkladı! Sen Çal Kapımı dizisi yayından kaldırılıyor mu?
Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisinin geçtiğimiz günlerde yayın günü değişmişti. Reytinglerde kan kaybeden dizi için 'yayından kaldırılıyor mu?' sorusu akıllara gelmişti.
Uçankuş TV kamerasına konuşan Kerem Bürsin, "'Sen Çal Kapımı' yayından kaldırılıyor mu?" sorusuna, "Hayır dizinin sadece günü değişti. Her şey gayet güzel devam ediyor" ifadelerinde bulunurken, dizinin bir diğer oyuncusu Anıl İlter ise, "Yazın zirvede çok yalnız kaldık. Rekabet güzeldir. Hafta sonları hepimiz evlerdeyiz. Sen Çal Kapımı dizimiz yeni gününde tüm hızıyla devam ediyor" şeklinde konuştu.