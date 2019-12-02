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  3. Kerem Bursin'in fit vücuduyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada olay oldu!

Kerem Bursin'in fit vücuduyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada olay oldu!

Kerem Bursin'in fit vücuduyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada olay oldu!

Ünlü oyuncu Kerem Bursin, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla olay oldu. Bursin’in sportif vücudu ile paylaştığı fotoğrafa kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Kerem Bursin’den olay poz! Yakışıklı oyuncu Kerem Bursin’in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf yine çok konuşuldu.

Bursin’in sportif hayatına önem verdiği dikkatlerden kaçmadı. Paylaşıma 24 saat içerisinde binlerce beğeni ve yorum yapılırken takipçilerinden bazıları fotoğrafın altına: “Sen gerçek olamazsın” yazdı.

 

 


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