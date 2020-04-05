Kerem Alışık'tan buruk kutlama: 'Sadri Alışık 95 yaşında da...'

Her sene olduğu gibi bu yıl babasının yeni yaşını mezarında kutlamak isteyen ancak korona virüs nedeniyle töreni iptal eden Alışık, “Gelip devriliyor işte Nisan’ın 5’i, insanın içine en müstesna hasret kokularıyla... Sadri Alışık 95 yaşında da, biz kalakaldık hâlâ küçük bir çocuğun sessiz çığlığında.. Nereye dönsek kemik gibi batıyor özlemi kalbimize…” dedi.