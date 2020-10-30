Kerem Alışık ile adı anılan Hilal Altınbilek, Gurur Aydoğan'la yakalandı

Gecenin sonunda mekandan önce Hilal Altınbilek çıktı, aşk sorularına “Gurur’la arkadaşız” yanıtını verdi. Ünlü oyuncu VIP aracına binerken, Gurur Aydoğan yanında kız arkadaşlarıyla dışarı çıkıp taksi çevirdi.

Hürriyet'in haberine göre; Altınbilek’in aracı, Aydoğan’ın bindiği taksiyi takip etti. İki araç Levent’teki bir binanın önünde durdu. Binaya girerken görüntülenen Altınbilek ve Aydoğan, panikle muhabirlerden çekim yapmamalarını istedi.

Öte yandan Hilal Altınbilek'in adı kısa süre önce "Bir Zamanlar Çukurova" dizisindeki rol arkadaşı Kerem Alışık ile anılmıştı. Çift, aşk iddialarını net bir dille yalanlamıştı.