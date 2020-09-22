Kendini öven Demet Akalın sosyal medyanın diline düştü!

Akalın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı, paylaşımın altına, "İnsan mısın be kızım" notunu düştü. Yakın dostu Özlem Yıldız ve Seda Sayan, emoji ile cevap verirken, takipçileri Akalın’ı yorum yağmuruna tuttu. Ünlü şarkıcı kendini överek sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.