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22 Eylül 2020 Salı 12:37 | Son Güncelleme:

Kendini öven Demet Akalın sosyal medyanın diline düştü!

Kendini öven Demet Akalın sosyal medyanın diline düştü!

Şimdilerde sabah programı sunuculuğu yapan şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Akalın, son olarak Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaştı, altına düştüğü notla hayranlarının diline düştü.

Akalın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı, paylaşımın altına, "İnsan mısın be kızım" notunu düştü. Yakın dostu Özlem Yıldız ve Seda Sayan, emoji ile cevap verirken, takipçileri Akalın’ı yorum yağmuruna tuttu. Ünlü şarkıcı kendini överek sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

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