Kendall Jenner ile Leonardo Dicaprio aşk mı yaşıyor? Sabaha kadar flört ettiler iddiası!

Özel hayatını ablaları Kim, Khloe ve Kourtney Kardashian ile kardeşi Kylie Jenner'ın tersine gözlerden uzak yaşayan Kendall Jenner hakkındaki bir söylenti nedeniyle magazin basınının manşetlerinde yer aldı. 23 yaşındaki Jenner ile son olarak Camila Morrone ile birlikte olan Leonadro DiCaprio hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Buna göre 45 yaşındaki aktör, sevgilisi Morrone Marakeş Film Festivali için Fas'ta bulunduğu sırada Kendall Jenner ile yakınlaştı.

Radar Online sitesinin iddiasına göre DiCaprio ile Jenner, geçen hafta sonu Miami'de bir barda samimi şekilde görüldüler.

SABAHA KADAR VAKİT GEÇİRDİLER

Bu gelişmeler Jenner, yakın dostu Bella Hadid ve arkadaş grubuyla birlikte Miami'deyken gerçekleşti. Bir barda karşılaşan Leonardo DiCaprio ile Kendall Jenner sabahın ilk ışıklarına kadar barda birlikte vakit geçirdi. Birlikte içki içip uzun uzun sohbet eden ikili zaman zaman birbirlerine dokunmadan da durmadı.

Radar online sitesinin iddialarına göre Di Caprio sabah 06:00 sıralarında bardan ayrıldı. Kendall Jenner ve Bella Hadid ile arkadaş grubu da ondan yarım saat sonra çıktı. Aktör Leonardo DiCaprio. 2017'den bu yana Camila Morrone ile birlikte. DiCaprio'dan 23 yaş daha genç olan Morrone bu konudaki eleştirilere "yaş farkı aşkımızı kötü etkilemiyor" diye yanıt vermişti.