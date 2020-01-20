Kenan Işık'tan yıllar sonra gelen haber! Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?

21 Mart 2014 tarihinde İstanbul'da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarpan ve komaya giren Kenan Işık'ın, bitkisel hayattan çıktıktan sonra tedavisine evde devam edilmeye başlamıştı. Son olarak Işık'ın eşi Beril Işık, usta sanatçının son durumunu durumunu şöyle anlattı:

"ARTIK GÖZLERİYLE İLETİŞİM KURABİLİYOR"

"Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?

Kenan Işık, 21 Mart 2014 tarihinde İstanbul'da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşerek başını çarpmış ve komaya girmişti. Ameliyat edilen Kenan Işık'ın kanama nedeniyle beyninde hasar oluşmuştu. Yürüyemeyen, konuşamayan Kenan Işık'ın tedavisi bir süredir evinde devam ediyor.

Bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya'da özel bir kliniğe yatırılan Kenan Işık'ın tedavisine evde eşi devam ediyor. Kendisine söylenenleri duyan ancak tepki vermeyen Kenan Işık'a eşi Beril Işık bebekler gibi bakıyor ve moralini sürekli yüksek tutmaya çalışıyor.