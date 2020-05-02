Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen anlattı

Gülben Ergen, Kenan Işık hakkında şunları söyledi: "Bizzat arayamıyoruz, eşiyle konuşuyoruz. Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke keyiflenebilecek bir hal alsa. Keşke yaşama sevinci verebilsek. Mehmet Al Erbil'den de aynı şekilde Sezin'den haber alıyorum. O da hastaneye gidip geliyor. Bu süreç normal hastalar için de çok zor bir süreç. Şikayete etme hakkımız yok."