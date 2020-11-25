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  • Kenan Işık'ın eşi Beril Işık iddiaları yalanladı: Durumunda değişiklik yok
25 Kasım 2020 Çarşamba 16:49 | Son Güncelleme:

Kenan Işık'ın eşi Beril Işık iddiaları yalanladı: Durumunda değişiklik yok

Kenan Işık'ın eşi Beril Işık iddiaları yalanladı: Durumunda değişiklik yok

Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında çıkan haberleri yalanladı. Kenan Işık'ın durumunda değişiklik olmadığını belirten Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" ifadesini kullandı.

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık sonrası yıllarca yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde tedavi gören Kenan Işık'ın gözleriyle iletişim kurduğu, tekerlekli sandalyede vücudunu kontrol edip oturduğu ileri sürüldü. Işık'ın eşi iddiaların ardından açıklama yaparak çıkan haberleri yalanladı.

Yıllardır tedavisine gözlerden uzak devam edilen Kenan Işık'ın eşi Beril Işık'ın sunucunun sağlık durumu hakkında çok kritik bir gelişmenin olduğunu ve olumlu yönde değişimlerin başladığını söylediği magazin gündemine bomba gibi düştü.

"SAĞLIK DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK

2. Sayfa'nın haberine göre, "Beril Işık, son günlerde Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan çıkan haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Kenan Işık'ın durumunda değişiklik olmadığını belirten Beril Işık, "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" ifadesini kullandı.

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