29 Aralık 2020 Salı 00:58 | Son Güncelleme:
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de ünlüler çocuklar için ter dökecek
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster' yarışma programı yılbaşında özel bir bölümle ekranlarda olacak.
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu reyting rekortmeni ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışma programında bu kez ünlü sanatçılar yarışacak. Emel Müftüoğlu, Serdar Ortaç ve Burak Kut ekran karşısına çıkacak. Ayrıca sanatçıların yarışarak kazandığı ücret, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanacak.