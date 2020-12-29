Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de ünlüler çocuklar için ter dökecek

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu reyting rekortmeni ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışma programında bu kez ünlü sanatçılar yarışacak. Emel Müftüoğlu, Serdar Ortaç ve Burak Kut ekran karşısına çıkacak. Ayrıca sanatçıların yarışarak kazandığı ücret, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanacak.