Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal ile bebek sevinci: Kızımızı kucağımıza almak için sabırsızlanıyoruz

RECEP ASLAN



Baba olmaya hazırlanan oyuncu-sunucu Kenan İmirzalıoğlu, heyecanını ilk kez paylaştı. Eşi Sinem Kobal 4 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen İmirzalıoğlu, Emirgan’da habercilerle ayaküstü sohbet etti. Çıkan haberleri doğrulayan İmirzalıoğlu, bebek sevincini “Bir kız çocuğu bekliyoruz. Çok heyecanlıyız, bebeğimizi kucağımıza almak için sabırsızlanıyoruz. Allah sağlıklı olarak kucağımıza almayı nasip etsin“ sözleriyle anlattı.

SİNEM’İN KEYFİ YERİNDE

Sinem Kobal’ın rahat bir hamilelik geçirdiğini söyleyen İmirzalıoğlu, “Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor. İnşallah bizde rahat bir şekilde atlatacağız ve hastanelerimiz daha sağlıklı hale gelecek. Sinem’in de keyfi yerinde gayet sağlıklı çok mutluyuz” diye konuştu. Oyuncu, isim konusunda henüz netleşmediklerini söyledi.