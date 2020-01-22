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  3. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan bebek açıklaması

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan bebek açıklaması

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan bebek açıklaması

Oyuncu Sinem Kobal, önceki gün kışlık alışverişine çıktı.

Eksiklerini tamamlayan Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile 'bebek bekliyorlar' yönündeki haberlere yanıt verdi. Daha önce haklarında çıkan çocuk iddialarına 'Kısmet' yanıtını veren Kobal, bu kez net bir dille yalanladı. Güzel oyuncu, “Şu an çocuk düşünmüyoruz” dedi. Bir süredir bir projede yer almayan güzel oyuncu, evde bol bol fastastik türde filmler izleyerek zaman geçirdiğini ifade etti. 


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