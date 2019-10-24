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  3. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan 'aşk' paylaşımı!

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan 'aşk' paylaşımı!

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan 'aşk' paylaşımı!

Kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, sosyal medyada aşka geldi. Eşiyle birlikte fotoğraf paylaşan Kobal'a yorum yağdı.

Sinem Kobal ile İmirzalıoğlu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. 3 yıldır dolu dizgin aşk sürdüren ünlü çift, mutluluklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Kobal paylaşımına ingilizce 'aşk' notunu düşerken, fotoğraf kısa sürede binlerce de beğeni aldı.

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