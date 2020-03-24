Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisi Alef ne zaman başlıyor? Alef hangi kanalda yayınlanacak?

Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisi Alef'in ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasından sonra ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesi anlatan dizinin başlayacağı tarih belli oldu. Fragmanı ile dikkat çeken dizide Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in başrol oynuyor.

ALEF DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde oynadığı Alef dizisi 10 Nisan 21.30'da Blu TV ve FX Türkiye'de izleyiciler ile buluşacak.

ALEF'İN KONUSU NEDİR?

İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasından sonra ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesi anlatılıyor.

Osmanlı ve İslam Tarihi’nden izler taşıyan dizide, genç ve hırslı dedektif Kemal (Kenan İmirzalıoğlu) ile tecrübeli ortağı Settar (Ahmet Mümtaz Taylan), İstanbul’da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşüyor. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılıyor. Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralayacak.

ALEF DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kenan İmirzalıoğlu

Ahmet Mümtaz Taylan

Melisa Sözen