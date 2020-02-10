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  3. Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a: Kasa sağlam ellerde!

Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a: Kasa sağlam ellerde!

Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a: Kasa sağlam ellerde!

Oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam Yeniköy'de bir mekanda yemek yedikten sonra çıkışta objektiflere yansıdı.

Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden çiftten Kobal, dizi soruları karşısında gerildi. İmirzalıoğlu ise merak edilen Alef dizisinin nisan ayında dijital platformda yer alacağını açıkladı.

'KASA SAĞLAM ELLERDE'

Gazetecilerle kısa bir sohbetin ardından aracına yönelen İmirzalıoğlu, valeye para vermek için eşinden para istedi. Oyuncu, “Cüzdanım eşimdeydi. Ondan cüzdanımı istedim. Kasa sağlam ellerde” deyip güldü.


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