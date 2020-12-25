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  • Kenan İmirzalıoğlu'dan 'Lalin' açıklaması: Sinem'e çok benziyor
25 Aralık 2020 Cuma 02:21 | Son Güncelleme:

Kenan İmirzalıoğlu'dan 'Lalin' açıklaması: Sinem'e çok benziyor

Kenan İmirzalıoğlu'dan 'Lalin' açıklaması: Sinem'e çok benziyor

Kenan İmirzalıoğlu, yüzünü sır gibi sakladıkları kızları Lalin'in Sinem Kobal'a benzediğini söyledi.

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, “Genel olarak annesine benziyor ama içerden bir Kenan bakıyor” dedi. Eşi Sinem Kobal’ın çok iyi bir anne olduğunu da sözlerine ekleyen İmirzalıoğlu, “Çok şükür sağlığı ve keyfi yerinde. Sinem muhteşem bir anne oldu. Böyle de devam eder diye düşünüyorum” dedi. 2020’nin değerlendirmesini yapan oyuncu, ‘’Zorluydu ama bu karanlık dünyada bizim hayatımıza bir güneş gibi doğdu Lalin ona bakınca geleceği görüyoruz’’ ifadelerini kullandı.

<p>AİHM gerekçeli kararında, , Demirtaş'ın tutukluluğu için gerekçelerin yetersiz olduğu belirtildi.

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