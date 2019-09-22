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  3. Kenan İmirzalıoğlu yorumu: 'Kim Milyoner Olmak İster'de doğru karar'

Kenan İmirzalıoğlu yorumu: 'Kim Milyoner Olmak İster'de doğru karar'

Kenan İmirzalıoğlu yorumu: 'Kim Milyoner Olmak İster'de doğru karar'

Akşam yazarı Barış Kocaoğlu, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'i sunacağı iddialarını yorumladı.

Barış Kocaoğlu'nun yazısı şöyle:


Maalesef ki, Kenan Işık’tan sonra birçok deneme yapıldı ama programda sunucu devamlılığı yürümedi. Selçuk Yöntem gibi usta bir isim devam etti daha sonra ama o da kısa süre sonra bitirmişti. Ardından Murat Yıldırım yaklaşık iki sezondur gayet de iyi sürdürüyor derken o da programı bıraktığını açıkladı. Program kendini izletmesinde en önemli etkenlerden biri de oradaki sunucu. Kenan Işık yarışmacıyla diyaloğu, sesi, kültürü, samimiyetiyle tam da programın kaptanıydı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına en az onun kadar iyi bir sunucu gerekiyordu. Bence Kenan İmirzalıoğlu da çok doğru bir isim olmuş. Uzun zamandır ekranlarda görmediğimiz oyuncuyu seyirci özlemişti. Bu kadar doğru bir projede olması da eminim kariyerinin en önemli duraklarından biri olacak. Şimdiden hayırlı olsun...

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