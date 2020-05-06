Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan müjdeli haber!
Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve güzel oyuncu Sinem Kobal 2016 yılında dünya evine girmişlerdi. Çiftin bebek beklediği ve Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu iddia edildi. Sosyal medyada konuşulan iddiaları çiftin yakın çevresi de doğruladı.
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden mutlu haber! 2016 yılında evlenen ve mutlu bir birliktelik yürüten Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal bebek bekliyor. Güzel oyuncu Sinem Kobal’ın 4 aylık hamile olduğu ve kız çocuk bekledikleri iddia edildi. İddiayı çiftin yakınları da doğruladı.
(2.sayfa)