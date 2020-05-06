Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan müjdeli haber!

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden mutlu haber! 2016 yılında evlenen ve mutlu bir birliktelik yürüten Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal bebek bekliyor. Güzel oyuncu Sinem Kobal’ın 4 aylık hamile olduğu ve kız çocuk bekledikleri iddia edildi. İddiayı çiftin yakınları da doğruladı.



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