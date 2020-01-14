Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Sıla-Hazer Amani düğününe damga vurdu!

Sinem Kobal, yılın düğününde derin göğüs ve bacak dekolteli yeşil saten bir elbise tercih etti. Davet öncesi gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Kenan İmirzalıoğlu, "Heyecanlarını paylaşmaya geldik" dedi.

İmirzalıoğlu, "Çifte tavsiyelerde bulundunuz mu?" sorusuna ise "Tavsiyeler kısmına daha gelmedik. Düğünü bir yapalım o sonrasında..." yanıtını verdi. Oyuncu daha sonra, "Sinem'i üşütmeyelim..." diyerek eşi ile birlikte mekana girdi.

Çift, düğün çıkışında bir kez daha muhabirlerle karşılaştı. Kenan İmirzalıoğlu'nun üşüyen eşine ceketini vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

'HEPİMİZİN RUHUNA DOKUNDU'

Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu, ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasına katılan çok küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla konuşma engeli bulunan Ümmü Gülsüm'ün başarısı ile ilgili sorulara da yanıt verdi.

“2 saatlik bir çekim oldu. Gülsüm ile iki saat baş başa vakit geçirdik. Gülsüm’ün o cesareti yüreği orada bana çok dokunmuştu sonradan anladım memleketteki herkese dokunmuş. Bu beni çok mutlu etti. O kadar güzel bir insandı ki o kadar güzel enerjili ve tertemiz kalmış bir insandı ki insana kendisini sorgulatıyordu. Karşında bu kadar temiz bir insan var acaba ben nasılım diye hepimizin ruhuna dokundu.”