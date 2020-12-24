Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, Lalin'i kontrole götürdü

Selena dizisiyle bir döneme damga vuran Sinem Kobal ve Ezhel dizisiyle hafızalarda yer edinene Kenan İmirzalıoğlu çifti Ekin ayında kızları Lalin'i kucağına almıştı. Çiçeği burnunda anne Sinem Kobal ve baba Kenan İmirzalıoğlu kızları Lalin’i geçtiğimiz gün Maslak’ta bulunan özel bir hastaneye götürdü.



Lalin'in kontrolleri yarım saat sürerken bebeğin 2'inci ay aşıları da yapıldı. Ünlü çift hastane çıkışı objektiflere yansıdı.

Sinem Kobal havanın soğuk olması nedeniyle Lalin'le birlikte hızla kapıda bekleyen aracına bindi. Rutin kontrole geldiklerini belirten Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 'Lalin’in aşıları vardı, onları da yaptırdık' dedi.