Kenan İmirzalıoğlu ve ailesi Sinem Kobal'ın üstüne titriyor! Bebeklerinin ismi belli oldu mu?

Geçtiğimiz günlerde Sinem Kobal'ın 15 haftalık hamile olduğu ve kız bebek beklediği haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

2. Sayfa'nın haberine göre; Sinem Kobal’ın dinç beslenmesi için her şeye dikkat eden Kenan İmirzalıoğlu’nun annesi; dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor.

GEBE YOGASINA BAŞLIYOR

Öte yandan çift, bebek odası için hazırlıkları sürdürürken Sinem Kobal da güne gebelik yogası yaparak başlıyor. İlerleyen saatlerde ise yürüyüş ve gebelik pilatesi yaparak bedenini ve zihnini doğum için hazırlıyor.

Öte yandan Sinem Kobal, önümüzdeki günlerde gebelik koçu olan bir hemşireden anneliğe ve bebek bakımına dair bütün detayları öğrenecek. Alacağı online derslerle bilgilerini pekiştirecek.

BEBEĞİN İSMİ BELLİ OLDU MU?

İkilinin sevenleri, bebeklerine koyacakları ad konusunda çifti mesaj yağmuruna tutarken önde giden ad Kobal’ın efsane dizisine gönderme ile “Selena" oldu. Kimi takipçiler ise “Selena olmaz Selen olsun” diyor.