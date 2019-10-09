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  3. Kenan İmirzalıoğlu şaşırttı! Trafiği birbirine kattı

Kenan İmirzalıoğlu şaşırttı! Trafiği birbirine kattı

Kenan İmirzalıoğlu şaşırttı! Trafiği birbirine kattı

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'de bir kuaför çıkışında ters yöne girdi. Trafiği birbirine katan İmirzalıoğlu, vatandaşları sinirlendirdi.

Şimdilerde 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'de bir kuaför çıkışında ortalığı birbirine kattı. TV100'ün haberine göre ünlü oyuncu, 200 metrelik yeri ters yönden geçmeye çalıştı.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Oyuncunun bu davranışı yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Yoldaki birçok sürücü korna çaldı ve sinirlendi. Ama sürücüler karşılarında İmirzalıoğlu'nu görünce yol verdiler. Bazı kişiler ise “İnsanları mağdur etti” diyerek tepki gösterdi.

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