Kenan İmirzalıoğlu öve öve bitiremedi! Sinem Kobal'la evliliğini böyle anlattı

Geçen hafta 1 milyon TL'lik çeki Arda Ayten'e vererek yarışma tarihine geçen Kenan İmirzalıoğlu, yeni yarışmacıları konuk etmeye devam ediyor. Son olarak yarışmaya katılan ve evlenmek istemeyen bir yarışmacıyla İmirzalıoğlu'nun diyaloğu dikkat çekti.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ!

2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu, evlilik hakkındaki fikirlerini şu sözlerle dile getirdi: "Evlilik başka, insanın eşini bulamsı başka. Eşini bulmak çok kıymetli bir şey."