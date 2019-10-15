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  3. Kenan İmirzalıoğlu öve öve bitiremedi! Sinem Kobal'la evliliğini böyle anlattı

Kenan İmirzalıoğlu öve öve bitiremedi! Sinem Kobal'la evliliğini böyle anlattı

Kenan İmirzalıoğlu öve öve bitiremedi! Sinem Kobal'la evliliğini böyle anlattı

ATV'de ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, yarışma esnasında evliliğe dair yaptığı açıklamalarda gündem oldu.

Geçen hafta 1 milyon TL'lik çeki Arda Ayten'e vererek yarışma tarihine geçen Kenan İmirzalıoğlu, yeni yarışmacıları konuk etmeye devam ediyor. Son olarak yarışmaya katılan ve evlenmek istemeyen bir yarışmacıyla İmirzalıoğlu'nun diyaloğu dikkat çekti.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ!

2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu, evlilik hakkındaki fikirlerini şu sözlerle dile getirdi: "Evlilik başka, insanın eşini bulamsı başka. Eşini bulmak çok kıymetli bir şey."

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