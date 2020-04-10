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  3. Kenan İmirzalıoğlu, Melisa Sözen ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın oynadığı Alef'e sanal gala

Kenan İmirzalıoğlu, Melisa Sözen ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın oynadığı Alef'e sanal gala

Kenan İmirzalıoğlu, Melisa Sözen ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın oynadığı Alef'e sanal gala

Kenan İmirzalıoğlu, Melisa Sözen ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın oynadığı ‘Alef' dizisinin galası online olarak gerçekleşti.

BİLGEN BÜLBÜL

Türkiye’nin ilk online galasının yaptıklarını anlatan İmirzalıoğlu, “Gönül isterdi ki galamızı her zamanki gibi bir arada yapalım, yan yana izleyelim ama şartlar malum. Hepimizin sağlığı için evde olmalıyız” dedi. Melisa Sözen de “Şartlar el verseydi Alef’i hep beraber izlerdik. Ancak hem sizi korumak hem de heyecanımıza ortak olabilmeniz için galamızı online gerçekleştiriyoruz” dedi. 


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