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  3. Kenan İmirzalıoğlu kontrolü Sinem Kobal'a bıraktı

Kenan İmirzalıoğlu kontrolü Sinem Kobal'a bıraktı

Kenan İmirzalıoğlu kontrolü Sinem Kobal'a bıraktı

Bayram tatili için Çeşme'ye giden oyuncu çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam eğlence çıkışında görüntülendi. Çiftin ellerini bir an olsun bırakmaması dikkatleri çekti.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen ünlüler şimdiden Ege ve Akdeniz'e rotayı çevirdi. O isimlerden biri de Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti oldu. Ünlü çift, önceki akşam Çeşme Hacımemiş'te görüntülendi. Ara sokaktaki bir mekanda eğlenen çiftin dönüş yolunda ellerini bir an olsun bırakmaması dikkatlerden kaçmadı.

KONTROL SİNEM'DE

Otoparka geldiklerinde Porcshe marka aracının kontrolünü eşine bırakan İmirzalıoğlu, eşi Kobal'la birlikte emniyet kemerlerini takarak yola koyuldu.

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