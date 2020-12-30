Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de Müge Anlı detayını gördü... Kendine hakim olamadı

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla yayın hayatına devam eden ATV'nin en sevilen programlarından olan Kim Milyoner Olmak İster'e soruda yer alan bir şık damga vurdu. Yarışmada sorulan bir soruda 'Müge Anlı'da ararken Milyoner'de' yanıtının şıklar arasında yer alması Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü.



Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya sorulan soruda yer alan Müge Anlı detayı herkesi güldürürken sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti.

'Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birden bire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?' sorusunda şıklarda yer alan 'Müge Anlı'da ararken Milyoner'de' Kenan İmirzalıoğlu başta olmak üzere herkesi güldürü. Yarışmacı, sorunun cevabını doğru bilerek bin liralık ödüle ulaşmış oldu.