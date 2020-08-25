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  3. Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal hamileliğinde ilk kez dışarıda görüntülendi
25 Ağustos 2020 Salı 08:01 | Son Güncelleme:

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal hamileliğinde ilk kez dışarıda görüntülendi

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal hamileliğinde ilk kez dışarıda görüntülendi
- RECEP ASLAN

Hamileliğinde 7. ayı geride bırakan oyuncu Sinem Kobal, ilk kez görüntülendi.

4 yıl önce Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen ve bir kız bebek bekleyen Kobal, yakın dostu Burçin Terzioğlu’nun evinden çıkarken objektiflere takıldı. Hamileliği süresince görüntü vermeyen Kobal’ın belirginleşen karnı dikkat çekti. Kobal, ertesi günde eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla doktor kontrolündeydi. İmirzalıoğlu, “Her şey yolunda, son iki ayımız kaldı” dedi.

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