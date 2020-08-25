25 Ağustos 2020 Salı 08:01 | Son Güncelleme:- RECEP ASLAN
Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal hamileliğinde ilk kez dışarıda görüntülendi
Hamileliğinde 7. ayı geride bırakan oyuncu Sinem Kobal, ilk kez görüntülendi.
4 yıl önce Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen ve bir kız bebek bekleyen Kobal, yakın dostu Burçin Terzioğlu’nun evinden çıkarken objektiflere takıldı. Hamileliği süresince görüntü vermeyen Kobal’ın belirginleşen karnı dikkat çekti. Kobal, ertesi günde eşi Kenan İmirzalıoğlu’yla doktor kontrolündeydi. İmirzalıoğlu, “Her şey yolunda, son iki ayımız kaldı” dedi.