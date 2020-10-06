Kenan İmirzalıoğlu ile abisinin benzerliği görenleri şaşkına çevirdi!

Deli Yürek, Acı Hayat, Karadayı ve Ezel gibi dizilerde adını efsaneler arasında yazdıran Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster programı ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Sinem Kobal'la mutlu bir evliliği olan Kenan İmirzalıoğlu'nun özel hayatı da merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu ile abisinin benzerliği görenleri şaşkına çeviriyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU ABİSİ DERVİŞ İMİRZALIOĞLU