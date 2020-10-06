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  • Kenan İmirzalıoğlu ile abisinin benzerliği görenleri şaşkına çevirdi!
06 Ekim 2020 Salı 15:22 | Son Güncelleme:

Kenan İmirzalıoğlu ile abisinin benzerliği görenleri şaşkına çevirdi!

Kenan İmirzalıoğlu ile abisinin benzerliği görenleri şaşkına çevirdi!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla ekranlara gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun özel hayatı merak ediliyor. Deli Yürek, Acı Hayat, Karadayı ve Ezel gibi dizilerde adını efsaneler arasında yazdıran Kenan İmirzalıoğlu'nun Sinem Kobal'la mutlu bir evliliği var. Kenan İmirzalıoğlu ile abisini görenler şaşkına dönüyor, herkes ikiz zannediyor.

Deli Yürek, Acı Hayat, Karadayı ve Ezel gibi dizilerde adını efsaneler arasında yazdıran Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster programı ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Sinem Kobal'la mutlu bir evliliği olan Kenan İmirzalıoğlu'nun özel hayatı da merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu ile abisinin benzerliği görenleri şaşkına çeviriyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU ABİSİ DERVİŞ İMİRZALIOĞLU

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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