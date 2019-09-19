Kenan İmirzalıoğlu iki sürpriz proje ile ekranlara dönüyor!

Türk televizyonlarının en sevilen isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu ekranlara dönüyor. Murat Yıldırım Show TV'nin 'Ramo' dizisinde oynamak için 3 yıldır sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını bıraktı. Yıldırım'ın yerine görüşülen isimler arasında Özcan Deniz ve Kenan İmirzalıoğlu'nun adı ön plana çıkmıştı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre yarışma için sonunda İmirzalıoğlu ile anlaşıldı.

ALEF DİZİSİNİNDE BAŞROL OLACAK

Yeni bir dizi için de görüşme yaptığı dizi piyasasında konuşulan oyuncunun blutv'de yayınlanacak, Emin Alper'in yöneteceği Alef isimli diziyle anlaştığı öğrenildi. Bir cinayetin aydınlatıldığı dizi 8 bölümden oluşacak. Çekimleri ekim ayında başlayacak olan dizide her bölüm cinayetle ilgili bir gelişme yaşanacak. Dizide başrolde Kenan İmirzalıoğlu'na Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen eşlik edecek. "Alef"te ayrıca Ece Dizdar, Osman Alkaş, Rıza Akın, Kıvanç Baran Arslan ve Erdem Kaynarca gibi güçlü oyuncular da rol alacak.