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  3. Kenan İmirzalıoğlu hakkında flaş iddia! Geri mi dönüyor?

Kenan İmirzalıoğlu hakkında flaş iddia! Geri mi dönüyor?

Kenan İmirzalıoğlu hakkında flaş iddia! Geri mi dönüyor"

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu önceki akşam Ay Yapım’ın sahibi Kerem Çatay ile birlikte yemek yerken görüntülendi.

Kenan İmirzalıoğlu ve Kerem Çatay, yaklaşık 3 saat mekanda sohbet etti. Çıkışta keyifli olduğu görülen oyuncu hayranları ile bol bol fotoğraf çekildi. 

Muhabirlere ‘iyi akşamlar’ dileklerinde bulunan Kenan İmirzalıoğlu lüks cipine binerek uzaklaşırken Kerem Çatay ile buluşması yakışıklı oyuncunun yeni sezonda Ay Yapım imzalı bir dizi ile ekranlara dönebileceğini düşündürdü.

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