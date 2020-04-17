Kenan Doğulu'nun yeni klibinde Beren Saat sürprizi

Kenan Doğulu’nun, koronavirüs salgını sebebiyle zor günler geçiren insanlara moral olması için yazdığı ‘Bizimdir’ parçası, yarın tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Üç ay süren klibin çekimlerinde Uğur Yücel, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Ezgi Mola ve Belçim Bilgin gibi birçok isim, ayrı ayrı kamera karşısına geçti.

Klipte yer alan en dikkat çekici isim ise Beren Saat oldu. Geçtiğimiz yıl büyük problemler yaşayan ve yılın son aylarında evliliklerine bir şans daha vererek barışan ünlü çiftten Saat’in klipteki halleri büyük yankı uyandırdı. Kenan Doğulu, yeni şarkısı için “Bu zamanda biraz moral verebilmek ve yalnız olmadığımızı hissetmek için eseri paylaşmak istedim” şeklinde konuştu.