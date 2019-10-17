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  3. Kenan Doğulu'nun yasak aşk yaşadığı konuşulan Aslı İşler konsere geldi, ortalık karıştı!

Kenan Doğulu'nun yasak aşk yaşadığı konuşulan Aslı İşler konsere geldi, ortalık karıştı!

Kenan Doğulu'nun yasak aşk yaşadığı konuşulan Aslı İşler konsere geldi, ortalık karıştı!

Şarkıcı Kenan Doğulu, önceki akşam Harbiye'de binlerce kişiye konser verdi. Dikkatleri ise Doğulu’yu en önden izleyen bir genç kız çekti. İddiaya göre bu genç kız; ünlü popçunun yasak aşk yaşadığı konuşulan Aslı İşler’di.

Açıkhava’da sahne alan Kenan Doğulu, Mehmetçik için şarkılarını seslendirdi. Kerki ve Solfej organizasyonuyla konser veren popçu, Türk bayrağı önünde grupla 10. Yıl Marşı’nı söyledi. Ayrıca Doğulu, "Bir Türk dünyaya bedel. Bir Mehmetçik, dünyanın tüm ordularına bedel" diyerek şehitlerimizi de sahnede andı.

EN ÖNDEN SEYRETTİ

Öte yandan konsere akın eden 5 bin kişi arasındaki bir isim ise ortalığı karıştırdı. Takvim'in haberine göre, Kenan Doğulu'yla yasak aşk yaşadığı öne sürülen Aslı İşler de konserdeydi. İşler'in popçuyu en önde dinlemesi, "Kenen-Beren cephesinde işler karışık" dedirtti...

İşler olduğu iddia edilen genç kız, konser boyunca Doğulu'nun fotoğraflarını çekti.

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