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Kenan Doğulu'dan unutulmaz konser

Kenan Doğulu'dan unutulmaz konser

Şarkıcı Kenan Doğulu, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kenan Doğulu, 26 kişilik orkestrasıyla 40 şarkı seslendirdi. Sahnesinde 9 kişiden oluşan On'lar A Capella grubunu da konuk eden Doğulu hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Beyza-Engin Hepileri, Meltem Cumbul, Rojda Demirer, Didem Balçın, Nilgün Belgün, Özgür Aras, Safa Sarı, Çiğdem Batur, Ayşe Özyılmazel, Burak Aksak, Neslihan Yeldan da vardı.

KENAN DOĞULU VE "ON'LAR A CAPELLA" DÜETİ

Doğulu, sahnesinde 9 kişiden oluşan On'lar A Capella grubunu konuk etti. Doğulu ve On'lar A Capella grubunun sahne önünde "Bal Gibi", "Aşk Oyunu", "Aklım Karıştı" ve "Aşk Oyunu" şarkılarını sadece insan sesleri kullanarak hazırladığı akapella bölümü seyirciden büyük alkış aldı. "Çakkıdı" isimli şarkısını sahneden inip hayranlarının yanında seslendiren Doğulu, sevenleriyle birlikte dans edip fotoğraf çektirdi. Konserde piyanoda Ozan Doğulu, kanunda Hakan Güngör, perdesiz gitarda Cenk Erdoğan, çelloda Yasemin Özler, Kenan Doğulu'ya eşlik etti.  Kenan Doğulu sıradaki İstanbul konserini, bu yıl ilki düzenlenen Vadi İstanbul Açıkhava konserleri kapsamında 3 Ağustos'ta verecek. Kenan Doğulu: "İstanbul'da, Rumeli Hisarı, Kuruçeşme Arena gibi unutulmaz anılara ev sahipliği yapacak yeni bir performans alanına ihtiyaç vardı. Vadi İstanbul bu anlamda çok kıymetli. 3 Ağustos'ta ilk konserimizi gerçekleştireceğiz bunun heyecanını yaşıyoruz." dedi.

(DHA)

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