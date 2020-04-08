Kenan Doğulu'dan duygulandıran paylaşım: Bir senem daha sensiz geçti

Bir dönemine damga vuran müzisyen Yurdaer Doğulu, yaşasaydı 79'uncu yaşını kutlayacaktı. Kendisi gibi müzisyen olan oğulları Kenan ve Ozan Doğulu, babalarını doğum gününde sosyal medya paylaşımlarıyla andı.

"BİZİ İZLEDİĞİNİ VE KORUDUĞUNU BİLİYORUM"

Kenan Doğulu babasına şu sözlerle seslendi: "Canım babacığım, bir senem daha sensiz geçti. Bu aralar dünya biraz tatsız ama sağlıklı ve neşeli günler yakındır diye umuyoruz. Müzik müzik müzik, aklımız fikrimiz müzik, bıraktığın yerden ileri doğru yürümeye çalışıyoruz. 2020 biraz sert başladı ama insanlığın kendine bir çekidüzen vermeye ihtiyacı vardı galiba. Bedeli biraz ağır oluyor ama ihmal edip önceliğimizden uzaklaştırdığımız bazı şeylerin kıymetini anladık. Bizi izlediğini ve koruduğunu biliyorum. Senin için bir mum üflüyorum. Doğum gününü kutluyorum. Senin için Ozan’la bestelediğimiz şarkımız 'Bugünüm Sensiz Geçti'yi söylüyorum."

Ozan Doğulu ise babasının doğum gününü paylaştığı şu mesajla kutladı: "Canımız babamız yaşasaydı bugün 79 yaşına girecekti. İyi ki doğdun Yurdaer Doğulu."