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  3. Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e romantik kutlama: İyi ki seni yaşama fırsatım olmuş!

Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e romantik kutlama: İyi ki seni yaşama fırsatım olmuş!

Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e romantik kutlama: İyi ki seni yaşama fırsatım olmuş!

Beren Saat geçen sene doğum gününde paylaştığı 'en karanlık doğum günüm' mesajıyla olay olmuş, Kenan Doğulu ile evliliklerindeki kriz patlak vermişti.

Kısa süre önce krizi aşmaya başaran çiftin, bu sene Beren Saat'in doğum gününde paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusuydu. Saat, bugün 36 yaşına bastı. Kenan Doğulu'dan ise beklenen paylaşım geldi ve şarkıcı, eşinin yeni yaşını Instagram'da duygusal mesajla kutladı.

'YÜZÜN HEP GÜLSÜN'

Doğulu paylaşımına, "Çok seviyorum seni sevmeyi sevgilim ¦? İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş. Harika bir yaşın daha olsun, güzel yüzün hep gülsün." notunu düştü.


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