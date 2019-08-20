Kenan Doğulu: Evimize mutlu dönelim

Oyuncu Beren Saat ile evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Kenan Doğulu, Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi. Performansı boyunca bir an olsun yerinde durmayan şarkıcı, “Bu gece çılgınlar gibi eğlenip evimize mutlu dönelim istiyorum” sözleriyle dikkat çekti. İlerleyen dakikalarda Ozan Doğulu’nun kızları Arya, Lila ve Elya da sahneye çıktı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Doğulu, sevilen şarkılarıyla konuklarını coşturdu.

Ayrıca Kenan Doğulu'nun annesi yine oğlunu en ön sıralardan izledi. Beren Saat'in yine konserde olmaması dikkatlerden kaçmadı.