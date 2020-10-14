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  • Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı
14 Ekim 2020 Çarşamba 17:45 | Son Güncelleme:

Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı

Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı

Aylar süren boşanma iddialarının ardından evliliklerindeki krizi atlatan şarkıcı Kenan Doğulu ile Beren Saat cephesinden sevindiren bir haber geldi. Doğulu'nun, eşinin hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadığı öğrenildi.

Oyuncu Beren Saat'in geçtiğimiz aylarda yaptığı, "Tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken müzikle birlik olduk. Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun…” açıklamasının sırrı çözüldü.

STÜDYODA HARIL HARIL ÇALIŞIYORLAR

Snob Magazin'in haberine göre; Beren Saat'in ilk evlendiği günden beri hayalini kurduğu albüm çalışması için eşi Kenan Doğulu ile stüdyoya girdiği ortaya çıktı.

GEÇEN TATSIZ GÜNLERİ UNUTTURACAK ALBÜM...

Güzel oyuncunun, eşinin çıkaracağı albümle yakından ilgilendiği ve Kenan Doğulu'nun da albümde yer vereceği şarkılarla eşine büyük bir jest yapacağı ve geçen tatsız günleri unutturacağı öğrenildi. Geçmiş yıllarda katıldığı bazı canlı yayınlarda şarkılar söyleyen Beren Saat'in bu sürpriz albümde eşi Kenan Doğulu ile seçecekleri bir şarkıya düet yapması da bekleniyor.

8-9 şarkının yer alması planlanan albümde şarkıların büyük bir bölümünün sözü Kenan Doğulu'ya ait olacak. Doğulu'nun çıkaracağı albümle ilgili eşinin fikirlerine çok önem verdiği ve başucu albümü olması için yoğun bir çaba sarf ettiği öğrenildi. Albümde sözü Sezen Aksu'ya ait 1-2 şarkının da yer alması bekleniyor.

Zor günleri geride bırakan ünlü çiftin, bu albüm çalışması sayesinde hayatlarına farklı bir soluk kattıkları ve birbirlerine daha sıkı bağlandıkları da gelen bilgiler arasında. Kenan Doğulu'nun yıl bitmeden bu albümü tamamlaması bekleniyor.

<p>Editör:</p><p><span ><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.c

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