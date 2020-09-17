Kenan Doğulu: Beren'e hayran kalmamak elde değil

Kenan Doğulu, Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. “Checkup’tan geçtim, her şey normal” dedi.

Muhabirlerin “Belinizde ciddi bir rahatsızlık olduğu doğru mu?” sorusuna karşılık “Hayır, ama hamileyim” diye espri yaptı.

"HAYRAN KALMAMAK ELDE DEĞİL"

Bu arada eşi Beren Saat’in başrolünü oynadığı ‘Atiye’yi 8 saatte izleyip bitirdiğini söyledi ve “Beren’e hayran kalmamak elde değil” dedi.