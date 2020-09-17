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17 Eylül 2020 Perşembe 09:20 | Son Güncelleme:

Kenan Doğulu: Beren'e hayran kalmamak elde değil

Kenan Doğulu: Beren'e hayran kalmamak elde değil

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, önceki gün Nişantaşı'ndaki özel bir klinikten çıkarken objektiflere takıldı. Doğulu, sağlık durumunu soran muhabirlere "Hamileymişim arkadaşlar" diyerek güldürdü.

Kenan Doğulu, Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. “Checkup’tan geçtim, her şey normal” dedi.

Muhabirlerin “Belinizde ciddi bir rahatsızlık olduğu doğru mu?” sorusuna karşılık “Hayır, ama hamileyim” diye espri yaptı.

"HAYRAN KALMAMAK ELDE DEĞİL"

Bu arada eşi Beren Saat’in başrolünü oynadığı ‘Atiye’yi 8 saatte izleyip bitirdiğini söyledi ve “Beren’e hayran kalmamak elde değil” dedi.

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