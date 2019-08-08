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  3. Kenan Doğulu Beren Saat'i Aslı İşler'le mi aldattı?

Kenan Doğulu Beren Saat'i Aslı İşler'le mi aldattı?

Kenan Doğulu Beren Saat'i Aslı İşler'le mi aldattı"

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evliliklerindeki krizin sebebi olarak gösterilen oyuncu Aslı İşler sessizliğini bozdu. İşler, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

2014'te evlenen Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun uzun bir süredir evliliklerinde sorun olduğu magazin kulislerinde konuşuluyordu. Taraflardan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, her geçen gün ortaya yeni bir iddia atılmaya devam ediyor. Son olarak evliliğin bitmesindeki nedenin ihanet olduğu öne sürülmüş, Kenan Doğulu'nun Beren Saat'i oyuncu Aslı İşler ile aldattığı belirtilmişti.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak iddiaların odağındaki Aslı İşler'den bir açıklama geldi. 26 yaşındaki İşler, Instagram hesabından "Bugün adımı ve fotoğraflarımı kullanarak gerçeklik payı olmayan, 'iddia edildi' denilerek çıkan haberler asılsızdır" açıklamasında bulundu.

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