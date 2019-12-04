Kenan Doğulu: Beren ile tanıştıktan sonra bu korkuyu hiç yenemedim

Barıştıktan sonra Los Angeles’taki evlerinde barışma partisi düzenleyen çiftin sorunlarını nasıl aştıkları merak konusuydu. Konuyla ilgili olarak Kenan Doğulu, bir arkadaşının sorusuna şu cevabı vermiş:

'KAYBETME KORKUSUNU HİÇ YENEMEDİM'

"Ona olan aşkım ve kaybetme korkusu. Beren ile tanıştıktan sonra bu korkuyu hiç yenemedim, yenmek de istemiyorum. Çünkü bu ilişkiyi daha güzel hale getiriyor."