Kenan Doğulu: Beren ile tanıştıktan sonra bu korkuyu hiç yenemedim
Evliliklerinde 9 aylık krizi geçtiğimiz günlerde aşan ve boşanmanın eşiğinden dönen Kenan Doğulu-Beren Saat çiftiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Barıştıktan sonra Los Angeles’taki evlerinde barışma partisi düzenleyen çiftin sorunlarını nasıl aştıkları merak konusuydu. Konuyla ilgili olarak Kenan Doğulu, bir arkadaşının sorusuna şu cevabı vermiş:
'KAYBETME KORKUSUNU HİÇ YENEMEDİM'
"Ona olan aşkım ve kaybetme korkusu. Beren ile tanıştıktan sonra bu korkuyu hiç yenemedim, yenmek de istemiyorum. Çünkü bu ilişkiyi daha güzel hale getiriyor."