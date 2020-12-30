Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal hamile olduğunu duyurdu! Gül Sunal eşine haberi böyle verdi

2018 yılında müzisyen Ömer Öztüyen ile nikah masasına oturmuş olan Ezo Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile gündeme geldi. Evliliklerini magazin basınından uzakta yaşayan ünlü çift, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.



HAMİLELİK HABERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın oyuncu kızları Ezo Sunal, hamile olduğunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile duyurdu. Ezo Sunal, paylaşımında 'Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun' ifadelerini kullandı.

Ezo Sunal'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken Pınar Altuğ Atacan, Aylin Kontente ve Doğa Rutkay Kama gibi ünlü isimler yorum yağmuruna tuttu.

GÜL SUNAL'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Gül Sunal, 'Kemal, canım kızımız anne olacak inşallah. Bir torunumuz daha oluyor. Umarım hissediyorsundur' paylaşımı ile herkesi duygulandırdı.

İşte Ezo Sunal'dan hamilelik pozları...