Kefaret nerede çekildiği ilgi ile takip ediliyor. İlk 2 bölümü ile izleyenlerden tam not alan dizi de birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Dizi, Zülfi Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanıyor. Her pazar Fox Tv'de ekrana gelen yapımın senaryosunu Mahinur Ergün yazarken, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan oturuyor. Kefaret nerede çekiliyor? Kefaret dizisi oyuncuları kimler?

KEFARET NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kefarat dizisinin tanıtım fragmanında yer alan göl ve orman mekanları özellikle dikkat çekti. Kefaret dizisinin pek çok dizi gibi İstanbul’da çekildiği öğrenildi. Göl ve orman mekanları için İstanbul’un doğal ortamlarından yararlanırken, şehir çekimleri için Sarıyer, Nişantaşı ve Sarıyer gibi semtler tercih edildiği bilgisi aktarıldı.

KEFARET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Zeynep Gökmen Çınarlı (Nurgül Yeşilçay)

Sinan Demir (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Meltem Serez (Özge Özacar)

Nil Anıl (Ege Kökenli)

Arzu Kendir (Mine Kılıç)

Münevver Demir (Ayşegül Cengiz)

Zeki Köse (Tolga Güleç)