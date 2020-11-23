Kefaret nasıl güzel başladı, Nurgül Yeşilçay resmen yaşadı

Dün akşam yayın hayatına başlayan Kefaret dizisi çok iyi başladı. Özellikle Nurgül Yeşilçay hayranları, ünlü oyuncunun Gülperi dizisinden bir sezon sonra yeniden ekrana dönüşünü kutluyor. İzzet Çapa, “Kefaret kitabı kadar güzel olan ender uyarlamalardan. Ama tabii ki Nurgül Yeşilçay’ın oyunculuğu da aşırı iyi” diyerek diziyi beğendiğini belirtti.

Sadece hikayesi ve oyunculuk performansları ile değil, dizinin müzikleri ve kurgusu da çok beğenildi. Etkileyici sahneleriyle göz dolduran dizi, adeta film tadında bir hava estirdi.

Mert Fırat ile Nurgül Yeşilçay ikilisine ayrıca hayran kaldıklarını, çok iyi bir dizi çifti gibi durduklarını belirten dizi hayranları, Kefaret’i beğendiklerini ifade ettiler.

Nurgül Yeşilçay’ın duyguyu izleyicilere çok iyi geçirdiği de görüldü. Psikolojisiyle canlandırdığı Zeynep karakterine kendisini vermesiyle, ekranda adeta onu canlandırmayan, yaşayan bir performans sergiledi.

Nurgül Yeşilçay, canlandırdığı karakteri çok iyi yansıtması ile de sosyal medyada gündem oldu. Senaryo sorunları yaşanmaz ise dizinin uzun süreli olabilecek bir hikayesinin buluduğu da görülüyor.