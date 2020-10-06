Kefaret dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Nurgül Yeşilçay’ın son hali beğenildi. Günlük hayatında hayli esprili bir kişilik olan Yeşilçay, doğal ve içten halleriyle takipçilerinin de ilgiyle takip ettiği bir isim. Yeşilçay, karantina döneminde bol bol yemek yapıp, mutfaktaki hallerini de paylaşmıştı.

Yeşilçay, bu sezon iki ayrı yapımda yer alacak. Dolayısıyla hızlı bir şekilde formuna kavuşmuş. Son halini de yaptığı bir paylaşımla ortaya koydu.

Bu sezon Yeşilçay Fox TV’de yayınlanacak olan Kefaret dizisinde Mert Fırat ile oynayacak. Aynı zamanda bir dijital platform için hazırlanan Vahşi Şeyler isimli sitcom’da da rol alacak.

İşte Nurgül Yeşilçay’ın güzel dilekleriyle paylaştığı ve büyük beğeni alan fotoğrafı ve son hali: