Kefaret dizisine 3 oyuncu transferi birden! Bakın kimler geliyor...

Senaryosu Mahinur Ergun ve Melih Çam tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan’ın oturduğu Kefaret dizisi kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Pazar akşamları Fox Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkan kefaret dizisi 3 yeni oyuncuyu transfer ederek hikayesini genişletmeye karar verdi.



Hakan Yufkacıgil, Ayşe Tunaboylu ve Yusuf Atala dizinin 6. bölümünde diziye dahil olacak. Sinan’ın ablası Münevver’in de ilgi duyduğu taksi şoförü “Kadir Kınar” rolünü Yusuf Atala canlandırırken Sude’nin bebeklikten beri bakıcılığını yapmış ‘’Ayşe Çandır’’ karakterini Ayşe Tunaboylu hayat verecek.

Sabri’nin mali müşaviri ve Zeynep’e yardım etmekte olan “Alp Hasanoğlu’’ karakteri için ise Hakan Yufkacıgil ile anlaşma yapıldı.