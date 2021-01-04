Kefaret dizisinde pes dedirten mantık hatası! İzleyicinin dikkatinden kaçmadı

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un rol aldığı Kefaret dizisi ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın ekran uyumu beğeni topladı. Ancak dizide eleştirilen bazı noktalar oldu.

Doktor Ahmet gittiği evde kızı Elif’e çok benzettiği minik kızı görüyor. Onunla tanışıyor ve arkasından da Elif diye bağırıyor. Ahmet, kızı olduğunu adeta hissediyor. Tam da bu noktadan sonra izleyenler eleştiri yapmaya başladı.

Dizinin takipçileri 'Doktor bu kadar saf olamaz. Elif diye bağıracağına sessizce DNA örneği alsaydı, daha mantıklı olmaz mıydı? Korku filmi gibi mekandan nasıl sağ çıkacak, herkesi silahlı' ve 'Doktor Cansu’dan DNA testi için örnek almayacak kadar salak olamaz değil mi senarist' sözleri ile senaristlere tepki gösterdi.

Dizinin bazı sıkı takipçileri ise Ahmet'in kıza sarıldığı anlarda saç teli örneği aldığını iddia etti.



