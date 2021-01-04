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  • Kefaret dizisinde pes dedirten mantık hatası! İzleyicinin dikkatinden kaçmadı
04 Ocak 2021 Pazartesi 15:00 | Son Güncelleme:

Kefaret dizisinde pes dedirten mantık hatası! İzleyicinin dikkatinden kaçmadı

Kefaret dizisinde pes dedirten mantık hatası! İzleyicinin dikkatinden kaçmadı

Fox TV'de ekrana getirilen başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un rol aldığı Kefaret dizisi kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosu ile izleyenleri adeta ekran başına çivileyen Kefaret dizisinde yapılan mantık hatası bu kadar da olmaz dedirtti.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un rol aldığı Kefaret dizisi ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın ekran uyumu beğeni topladı. Ancak dizide eleştirilen bazı noktalar oldu.

Doktor Ahmet gittiği evde kızı Elif’e çok benzettiği minik kızı görüyor. Onunla tanışıyor ve arkasından da Elif diye bağırıyor. Ahmet, kızı olduğunu adeta hissediyor. Tam da bu noktadan sonra izleyenler eleştiri yapmaya başladı.

Dizinin takipçileri 'Doktor bu kadar saf olamaz. Elif diye bağıracağına sessizce DNA örneği alsaydı, daha mantıklı olmaz mıydı? Korku filmi gibi mekandan nasıl sağ çıkacak, herkesi silahlı' ve 'Doktor Cansu’dan DNA testi için örnek almayacak kadar salak olamaz değil mi senarist' sözleri ile senaristlere tepki gösterdi.

Dizinin bazı sıkı takipçileri ise Ahmet'in kıza sarıldığı anlarda saç teli örneği aldığını iddia etti.


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