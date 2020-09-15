Kefaret dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Kefaret oyuncuları ve konusu nasıl?

Kefaret dizisinin oyuncuları belli olmaya başladı. Dizi, TV izleyicisinin karşısına geçmeye hazırlanıyor. Kefaret Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye isimli kitabından uyarlanacak. Dizinin yönetmenliğini Mesude Erarslan üstleniyor. Kefaret dizisinin yapımcılığını ise 25 Film yapacak.

KEFARET HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye isimli kitabından uyarlanacak olan Kefaret FOX TV'de ekrana gelecek. Dizinin tarihi ise henüz netleşmedi.

Yapımcıdan bu konuda resmi bir açıklama gelmesi durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

KEFARET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi Zeynep'in rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu alınacak.

KEFARET OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kefaret dizisinin başroleri belli oldu. Dizide Nurgül Yeşilçay, özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi 'Zeynep' karakterine hayat verirken, Mert Fırat da 'Başkomiser Sinan' karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.