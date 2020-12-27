Kefaret 7. bölüm fragmanı gelecek bölümde yaşanacaklara dair detaylı bilgi veriyor. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek olan dizide Zeynep'e yüklü bir servet kalınca Zeynep’in yaşamı tamamen değişecektir. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı dizi Kefaret 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret 6. bölüm izleme linki haberimizde.

KEFARET 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kefaret 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

KEFARET 6. BÖLÜM ÖZETİ

Geldiği gece Sude‘yi gören Can böyle bir bilgiyi babasından saklamaya hakkı olmadığını söyleyerek annesiyle tartışır. Evlenmeye mecbur bırakılan Ahmet kendisine karşı kurduğu komplonun cezasını Meltem’den kat kat çıkartır.

KEFARET 6. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Sinan kaçırılma ile ilgili olarak ele geçirdiği yeni delillerle Sabri’nin kendilerini kandırmış olabileceği sonucuna ulaşır ancak bunu Zeynep’e nasıl söyleyeceğini bilememektedir. Zeynep’in yaşamı Sabri’den kalan büyük servet sayesinde artık çok başka olacaktır.