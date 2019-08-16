Keçi sütünün cilde faydaları

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Anne sütüne en yakın süt olarak bilinen keçi sütü, sağlık açısından oldukça faydalıdır. Bire bir oranında su katılarak bebeklere verilebilir.

Cilt kırışıklıklarını ve gözaltı torbalarını önleyen keçi sütü, cilt güzelliğine katkı sağlamaktadır. Bakım kremlerinin yanı sıra cilt sağlığına olan katkılarından dolayı sabun yapımında da kullanılan keçi sütü, içerdiği doğal yağlar ve proteinler bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Uzmanların her cilt tipine önerdiği keçi sütü sabununu her yaş grubundan bireyler rahatlıkla kullanabilirler. Yaşlanma karşıtı olduğu bilinen keçi sütü, cildi nemlendirir ve yumuşatır.

EGZAMAYA İYİ GELİYOR

Keçi sütü sabunu, özellikle kuru ciltler için ideal. Egzama hastalıklarının tedavisinde de kullanılan bu sabun, cildi besler ve nemlendirir.

Keçi sütünün içerisinde bol miktarda A vitamini bulunur. Keçi sütü alfa-hidroksi asit (AHA) içerdiğinden çok yararlıdır. Bu nedenle vücudunuzdaki ölü derileri kolayca temizler. Akneli ve sivilceli bir yüze sahipseniz keçi sütü sabunu sayesinde onlardan kolayca kurtulabilirsiniz.

EVDE KEÇİ SÜTÜ SABUNU TARİFİ

1 adet doğal sabun

2 tatlı kaşığı bal

Badem yağı

1 fincan keçi sütü tozu

30 damla mür yağı

Havuç tohumu yağı

SABUN KALIBI HAZIRLANIŞI

Doğal sabununuzu parçalara ayırın ve mikrodalgada eritin. İçerisine toz keçi sütünü, balı, bademi havuç ve mür yağını ekleyin. Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırın. Ardından karışımı sabun kalıbına dökün ve donmasını bekleyin. Sabununuz iyice donduktan sonra kullanıma hazır!

LEKELERE KARŞI BİREBİR

• Keçi sütü sabunu cilt lekeleri için mucize bir üründür. Mantar, egzama gibi problemleri ortadan kaldırmak ve cilt sağlığına kavuşmak için etkilidir. Cilt üzerinde oluşan enfeksiyonları temizler. Mikropların yayılmasını engeller ve temiz bir cilt oluşturur.

• Keçi sütü sabunu cilde faydaları içerdiği proteinden kaynaklanır. Yüksek oranda protein ve pH içerdiği için tam bir cilt dostudur.

• Aynı zamanda A vitamini de içerdiği için ölü derinin atılmasını ve derinin yenilenmesini sağlar.

• En doğal ve katkısız peeling ürünü olarak tercih edilir.