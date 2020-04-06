Kebapçıyı eve çağırarak karantina kurallarını hiçe sayan Demet Akalın'dan açıklama
Türkiye'de hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Okan Kurt ve kızı Hira ile evde karantinada olan Demet Akalın'dan tepki çeken bir hamle geldi. Karantina kurallarını hiçe sayan Akalın, kebapçıyı evine çağırınca sosyal medya karıştı. Açıklama ise gecikmedi.
Demet Akalın'ın, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de ölümlere neden olan corona virüs salgını hakkında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Yetkililerin ‘kendinizi evde izole edin’ uyarılarını dikkate almayan sanatçı, ünlülerin kebapçısını evine çağırdı.
TEPKİ YAĞDI, AÇIKLAMA GECİKMEDİ
Bahçesinde kebapçısına mangal yaptıran Akalın, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak tepki çekti. Tepkiler üzerine jet hızıyla açıklama yapan Demet Akalın, “Çok yanlış anlaşıldım, ben o kebapları yardım amaçlı yaptırıyordum, ihtiyaç sahipleri için 20 bin kebap kolisi yaptırdım” dedi.